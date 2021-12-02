Ставрополь, 2 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Ставропольском крае пострадали от ураганного ветра несколько районов и столица края. Власти региона ввели режим повышенной готовности для устранения последствий непогоды. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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«Пострадавших людей нет, но повреждены кровли в более чем 40 социальных учреждениях. Есть повреждения в жилом фонде. Оценка последствий стихии продолжается. Чтобы проще было их устранять, сейчас вводим в крае режим повышенной готовности»,— написал глава субъекта РФ на своей странице в соцсети Instagram.⠀По словам Владимирова, больше других пострадали от ураганного ветра город Ставрополь, Арзгирский, Апанасенковский, Грачевский, Изобильненский, Ипатовский, Левокумский, Новоалександровский и Шпаковский округа.

Губернатор подчеркнул, что на улице «не май месяц», поэтому чтобы люди не мерзли, он поручил властям территорий, пострадавших от стихии, «работать в авральном режиме». По его поручению уже 2 декабря начнут формироваться списки пострадавших для оказания им помощи, передает ГТРК «Ставрополье».