Сеул, 2 декабря, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Несколько иностранных и отечественных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Speedme Hyundai IONIQ Electric

Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах Hyundai, Nissan, Kia, GM. Всего будет отозвано 57 295 транспортных средств.

Известно, что производители устранят проблемы на месте с программным обеспечением Hyundai Ioniq Electric, с аккумулятором Chevrolet Bolt EV и с дверными замками в минивэнах KIA Carnival.

В случае самостоятельного ремонта компании обязуется возместить затраченные на ремонт средства.