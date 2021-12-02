Иркутск, 2 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Самолёт, который летел из Магадана в Новосибирск, внештатно приземлился в Иркутске. Об этом 2 декабря сообщил представитель пресс-службы иркутского аэропорта.

Julian Herzog Самолёт Airbus A320

Очевидцы сообщили, что Airbus A321 сделал несколько кругов над аэропортом вылета. На сайте Flightrsdar24 видно, что курс с Новосибирска на Иркутск самолёт поменял над Якутском. В 13:16 самолет благополучно сел в аэропорту Иркутска.

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В авиакомпании S7 Airlines, которой принадлежит воздушное судно, заявили, что внеплановая посадка произошла из-за метеоусловий в Новосибирске, передаёт IRK.ru.

При этом в пресс-службе иркутского аэропорта ТАСС сообщили, что лайнер экстренно сел из-за отказа электроники, приземление прошло благополучно.

«Садились на ручном управлении», — добавил собеседник.

Всего на борту самолёта находилось 199 человек. Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров к месту назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября пассажирский самолёт, следовавший рейсом из Нижневартовска в Минеральные воды, вынужденно приземлился по технической причине в аэропорту Волгограда.