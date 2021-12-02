Хабаровск, 2 декабря, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв намерен снять блокбастер «Умальта» о краже обоза с золотом, сообщил он 1 декабря в ходе стратегической сессии по вопросам социально-экономического развития края.

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По мнению Дегтярёва, вестерн, в основе которого история о краже золота, привлечёт туристов в Хабаровский край.

«Я утверждал синопсис фильма. Жанр фильма — вестерн, приключения, игровой полнометражный фильм», — пояснил Михаил Дегтярев.

По словам губернатора, события фильма относятся к осени 1916 года. Убиты сопровождающие обоза и похищены десять пудов золота с Амгуньского прииска. Местный егерь оказался очевидцем происшествия, видит тела возле повозки и картину разорения. Он собирает отряд из работников артели и идет по следу похитителей.

Как сообщало ИА REGNUM, необычный пиар-ход накануне сентябрьских выборов использовали два дальневосточных губернатора — практически одновременно они появились в детских книгах, которые будут распространяться в школах их регионов.