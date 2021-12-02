Орел, 2 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Орле перед судом предстанет бывший директор бюджетного образовательного учреждения Орловской области дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Русичи», обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин, всего экс-директору спортшколы вменяется шесть эпизодов мошенничества, шесть эпизодов служебного подлога, а также он обвиняется во взятке, мелкой взятке и злоупотреблении должностными полномочиями.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

Согласно версии следствия, обвиняемый с сентября 2016 года по август 2020 года, занимая должность директора спортшколы, похитил более 1,4 млн рублей, принадлежавших школе — он утвердил фиктивные табели учета рабочего времени и расчета заработной платы, содержащие заведомо ложные сведения о проведении тренировочных занятий. Кроме того, по данным следствия, он получил от одного из тренеров спортивной школы взятку в общей сумме 41,5 тыс. рублей, а в декабре 2019 года от другого тренера — пять тысяч рублей за общее покровительство по службе. Кроме того, следователи считают, что обвиняемый злоупотребил своими должностными полномочиями, незаконно завладев денежными средствами врача спортивной школы в сумме 22 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 1 декабря первый заместитель прокурора Орловской области Алексей Тимошин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, дело по существу будет рассматривать Советский районный суд Орла.