Джакарта, 2 декабря, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо вместе с первой леди страны совершил рабочий визит на Бали, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Сегодня утром я отправился на Бали вместе с первой леди, чтобы проверить ряд объектов инфраструктуры, которые будут использоваться на саммите G20», — написал Джоко Видодо в своем аккаунте в Twitter.

Во время визита президент посетит мангровый заповедник в Денпасаре. Глава государства намерен пригласить глав государств G20, чтобы продемонстрировать приверженность Индонезии делу борьбы с изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии пообещал пригласить страны G20 к решению проблемы изменения климата.