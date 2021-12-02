Ханты-Мансийск, 2 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 2 декабря обнаружено 236 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 238.

Лидером стал Нижневартовск, где на 2 декабря зарегистрировано 54 случая заражения. С начала пандемии в ХМАО подтвердили 90 164 случая заражения коронавирусом, вылечились 82 829 человек.