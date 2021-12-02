Жуковский район, Калужская область, , 09:55 — REGNUM Праздничные мероприятия, посвященные 125-й годовщине со дня рождения четырежды героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Георгия Жукова, состоялись 1 декабря в Жуковском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На территории мемориального комплекса «Родина Маршала Г.К. Жукова» были возложены цветы к памятнику полководцу Admoblkaluga.ru

Торжества начались с литии на родине великого полководца в деревне Стрелковка. На территории мемориального комплекса «Родина Маршала Г. К. Жукова» были возложены цветы к памятнику. Почётные гости юбилея осмотрели обновлённую экспозицию дома-музея. Празднование юбилейной даты продолжилось торжественным мероприятием в районном центре на территории мемориального комплекса Г. К. Жукова. Губернатор Калужской области Владислав Шапша зачитал приветствие президента России Владимира Путина.

«Юбилей этого выдающегося военного и государственного деятеля — большое, знаковое событие не только для его земляков — жителей Калужской области, но и для всей страны. Георгий Константинович Жуков был прославленным полководцем, личностью поистине исторического масштаба. Он всецело посвятил себя служению Родине, прошёл героический ратный путь — от рядового Первой мировой — до Маршала Победы. Его стратегический талант, умение в самых сложных ситуациях принимать грамотные, оперативные решения — во многом определили итоги ключевых, переломных сражений Великой Отечественной войны. Убеждён, что проведение нынешних торжеств — важная и востребованная инициатива, свидетельство глубокого интереса представителей разных поколений к нашей истории, к подвигам и свершениям предков. И конечно, юбилейные мероприятия призваны содействовать сбережению народной памяти о Маршале Советского Союза Георгии Константиновиче Жукове и его огромном вкладе в Великую Победу», — отметил Владимир Путин.

В Музее Г. К. Жукова состоялось открытие юбилейной экспозиции, что стало важным событием не только для жителей Калужской области, но и для гостей из других регионов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге состоялось гашение почтовой марки c изображением маршала Жукова