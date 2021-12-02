В Калужской области отметили 125-летие маршала Георгия Жукова
Жуковский район, Калужская область, 2 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия, посвященные 125-й годовщине со дня рождения четырежды героя Советского Союза, Маршала Советского Союза ГеоргияЖукова, состоялись 1 декабря в Жуковском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Торжества начались с литии на родине великого полководца в деревне Стрелковка. На территории мемориального комплекса «Родина Маршала Г. К. Жукова» были возложены цветы к памятнику. Почётные гости юбилея осмотрели обновлённую экспозицию дома-музея. Празднование юбилейной даты продолжилось торжественным мероприятием в районном центре на территории мемориального комплекса Г. К. Жукова. Губернатор Калужской области Владислав Шапша зачитал приветствие президента России Владимира Путина.
В Музее Г. К. Жукова состоялось открытие юбилейной экспозиции, что стало важным событием не только для жителей Калужской области, но и для гостей из других регионов.