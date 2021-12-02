Кызыл, 2 декабря, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Следователи в Туве организовали проверку после исчезновения 20-летней уроженки села Сарыг-Сеп. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, мать пропавшей обратилась в ведомство 24 ноября.

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По предварительным данным, пропавшая — Сайханаш Чечен вышла из дома 16 сентября 2021 года. Спустя месяц она вышла на связь с матерью, сообщив, что находится в Кызыле.

«Самостоятельные поиски результатов не дали, после чего мать девушки обратилась в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.

Сотрудники полиции в настоящее время продолжают поиски. Следствие также просит помощи у жителей в поисках девушки. Пропавшая была одета в розовую вязаную шапку, чёрное пальто с капюшоном и ремнём, тёмные брюки и ботинки бордово-красного цвета.