Ташкент, 2 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали членов организованной преступной группировки, которые занимались производством и торговлей синтетическими наркотиками через интернет. Об этом сообщает Подробно.уз.

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«Большая часть из них — это молодые люди, причем трое — студенты различных вузов», — говорится в публикации.

Сообщается, что производство синтетического наркотического средства было организовано в подпольной лаборатории в трех арендованных квартирах в Ташкенте.

По последним данным, в этих квартирах были обнаружены и изъяты синтетические наркотические средства. Также, конфисковано 113 тыс. долларов в виде криптовалюты биткоин.

Отмечается, что члены группы родились в период с 1992 года по 2000 год.