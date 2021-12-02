Оренбург, , 09:15 — REGNUM В Оренбурге в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, вследствие чего нанесен ущерб бюджету на 98 млн рублей, задержан руководитель автономной некоммерческой организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области

Обыски Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

«Принято решение о задержании подозреваемого в порядке ст. 91 УПК России», — сказали в ведомстве.

Напомним, речь идет о сильной завышенной стоимости работ по контракту, заключенному Центром развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области с частной компанией. В организации 1 декабря прошли обыски.

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