В Оренбурге заявили о задержании по делу о злоупотреблении на 98 млн рублей
Оренбург, 2 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Оренбурге в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, вследствие чего нанесен ущерб бюджету на 98 млн рублей, задержан руководитель автономной некоммерческой организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области
Пресс-служба УМВД по Оренбургской области
Обыски
«Принято решение о задержании подозреваемого в порядке ст. 91 УПК России», — сказали в ведомстве.
Напомним, речь идет о сильной завышенной стоимости работ по контракту, заключенному Центром развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области с частной компанией. В организации 1 декабря прошли обыски.