Оренбург, 2 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Оренбурге в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, вследствие чего нанесен ущерб бюджету на 98 млн рублей, задержан руководитель автономной некоммерческой организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Обыски

«Принято решение о задержании подозреваемого в порядке ст. 91 УПК России», — сказали в ведомстве.

Напомним, речь идет о сильной завышенной стоимости работ по контракту, заключенному Центром развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области с частной компанией. В организации 1 декабря прошли обыски.