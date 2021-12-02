Владивосток, 2 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в Налоговый кодекс, согласно которым минимальный объём инвестиций для претендентов на получение льгот резидентов свободного порта Владивосток (СПВ) снижен в десять раз — с 5 млн рублей до 500 тыс. рублей, сообщается на сайте полпреда президента в ДФО.

Morvesti.ru Свободный порт Владивосток

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«Наша задача — чтобы как можно больше инвестиций пришло в экономику Дальнего Востока, чтобы строились и запускались новые предприятия, создавались новые рабочие места. Для этого по поручению президента Российской Федерации созданы преференциальные режимы — ТОРы и свободный порт Владивосток. Эти режимы дают бизнесу налоговые льготы и административную поддержку. ТОРы рассчитаны на поддержку крупных инвесторов. Для малого и среднего бизнеса — свободный порт Владивосток. Его резидентами уже стали более 2 тысяч инвесторов. Эта мера востребована. Но не все, кто хотел бы развивать свой бизнес, смогли воспользоваться льготами свободного порта. Многие предприниматели говорили о том, что порог для получения статуса резидента свободного порта в 5 млн рублей достаточно высок для малого бизнеса. Чтобы поддержать предпринимателей, дать им больше возможностей для развития, он был снижен», — пояснил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

СПВ действует в 22 муниципальных образованиях пяти дальневосточных регионов: в Приморье, на Сахалине, Камчатке, в Хабаровском крае и на Чукотке. Свои инвестиционные проекты реализуют 2065 резидентов с общим объёмом заявленных инвестиций 1,2 трлн рублей. Запланировано создание около 88 тыс. новых рабочих мест. Уже осуществлено 0,24 трлн рублей инвестиций, создано более 28 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, льготные кредиты смогут получить ещё больше резидентов территорий опережающего развития (ТОР), расположенных на Дальнем Востоке, а также свободного порта Владивосток.