Москва, 2 декабря 2021, 09:13 — REGNUM Компенсации из федерального бюджета за аварийно-восстановительные работы будут выплачены организациям топливно-энергетического комплекса Крыма, чьи объекты пострадали во время паводков 2021 года, об этом сообщила пресс-служба правительства России. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на сайте правительства 2 декабря.
Речь идёт о выплате компенсации двум государственным унитарным предприятиям Республики Крым, осуществляющим деятельность в сфере электро‑ и газоснабжения.
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года несколько районов Крыма пострадали от крупных наводнений — жители лишились жилья, автомобилей, пострадали объекты предпринимательства, были размыты дороги.