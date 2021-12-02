Вашингтон, 2 декабря, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Омикрон», выявленный в ЮАР, возможно, передаётся легче и может сопротивляться действию вакцин. Об этом заявил главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины», — пояснил Фаучи.

При этом он отметил, что это предположение нуждается в дополнительной проверке, потому что точно пока сказать невозможно, но «нужно быть готовыми».

Главный инфекционист призвал жителей США не затягивать с бустерной вакциной до массового распространения штамма «Омикрон» в стране.

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«Если вы имеете право… сделайте «бустер» сейчас», — посоветовал Фаучи.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального института инфекционных заболеваний ЮАР, первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был зарегистрирован в Южно-Африканской Республике 8 ноября. Факт инфицирования зафиксировали в провинции Гаутенг. На сегодня уже 23 страны сообщили о выявлении на территории своих государств новой разновидности SARS-CoV-2.

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Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США ранее заявили, что новый штамм коронавируса «Омикрон», обнаруженный в ЮАР, может оказаться устойчивым к существующим вакцинам от COVID-19. На это могут указывать его многочисленные мутации.