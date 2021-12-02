Ижевск, , 09:12 — REGNUM Удмуртия и Башкирия согласовали границы между республиками. Соответствующее соглашение подписали главы регионов Александр Бречалов и Радий Хабиров, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Граница Tvnet.lv

Дело по описанию местоположения части границы прошло процедуру экспертизы в Государственном реестре и включено в фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства.

Протяженность сопряженной границы между республиками составляет 96,739 км.

«В ходе совместной работы двух регионов на основании правовой экспертизы документов главами субъектов подписано соглашение об описании границы. Зарегистрированные в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) границы, в том числе между субъектами, можно увидеть на Публичной кадастровой карте», — отметил председатель Общественного совета при региональном Управлении Росреестра Владимир Маратканов.

ИА REGNUM напоминает, общая протяженность границ Удмуртии составляет около 1,8 тыс. км. Республика граничит с Кировской областью, Пермским краем, Башкирией и Татарией. До настоящего момента были согласованы границы с Пермским краем и Кировской областью.