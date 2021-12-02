Ульяновск, 2 декабря 2021, 09:10 — REGNUM Ульяновская область включилась в федеральную программу по капитальному ремонту школ. В 2022 году дополнительно начнут ремонтировать сразу шесть школ. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Алексей Русских.
По его словам, в федеральную программу капремонта образовательных учреждений от Ульяновской области включили школы в населённых пунктах Мулловка и Никольское-на-Черемшане Мелекесского района, села Сара Сурского района, посёлка Октябрьский Радищевского района, школу-интернат № 26 в Ульяновске и кадетскую школу-интернат Карсунского района.
Губернатор проинформировал, что 1 декабря встретился в Мулловке с родителями и учителями в школе № 2.
Глава региона также сообщил, что в регионе «проанализировали ситуацию» в части состояния школ по каждому муниципальному образованию. Губернатор отметил, что «наиболее остро в капитальном ремонте нуждаются 168 школ», поручив правительству «очень внимательно подойти к разработке проектно-сметных документаций»:
Отметим, что помимо федеральных средств, в Ульяновской области также будут предусмотрены региональные ассигнования на капремонт учреждений образования.
Напомним, что в 2022 году в России по поручению президента Владимира Путина запускается федеральная программа по капитальному ремонту школ.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в федеральной казне ещё не предусмотрены дополнительные средства для корректировки реализации национальных проектов из-за резкого роста цен на строительные материалы. Глава Минфина предложил, в частности, сенаторам предусмотреть средства на капитальный ремонт школ с учётом удорожания материалов.
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