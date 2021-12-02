Ульяновск, , 09:10 — REGNUM Ульяновская область включилась в федеральную программу по капитальному ремонту школ. В 2022 году дополнительно начнут ремонтировать сразу шесть школ. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Алексей Русских.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, в федеральную программу капремонта образовательных учреждений от Ульяновской области включили школы в населённых пунктах Мулловка и Никольское-на-Черемшане Мелекесского района, села Сара Сурского района, посёлка Октябрьский Радищевского района, школу-интернат № 26 в Ульяновске и кадетскую школу-интернат Карсунского района.

Губернатор проинформировал, что 1 декабря встретился в Мулловке с родителями и учителями в школе № 2.

«Если по корпусу для начальных классов всё понятно — там будет капремонт, то по старому зданию для старших классов ситуация сложнее. Его нужно сносить и строить новую школу», — написал Алексей Русских, пообещав, что данный вопрос будет решён отдельно.

Глава региона также сообщил, что в регионе «проанализировали ситуацию» в части состояния школ по каждому муниципальному образованию. Губернатор отметил, что «наиболее остро в капитальном ремонте нуждаются 168 школ», поручив правительству «очень внимательно подойти к разработке проектно-сметных документаций»:

«Важно по максимуму зайти в федеральную программу и отремонтировать как можно больше школ Ульяновской области».

Отметим, что помимо федеральных средств, в Ульяновской области также будут предусмотрены региональные ассигнования на капремонт учреждений образования.

Напомним, что в 2022 году в России по поручению президента Владимира Путина запускается федеральная программа по капитальному ремонту школ.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в федеральной казне ещё не предусмотрены дополнительные средства для корректировки реализации национальных проектов из-за резкого роста цен на строительные материалы. Глава Минфина предложил, в частности, сенаторам предусмотреть средства на капитальный ремонт школ с учётом удорожания материалов.

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