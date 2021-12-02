Владивосток, , 09:09 — REGNUM На дежурство на курильском острове Матуа впервые заступили расчёты берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Стрельба БРК «Бастион» Mil.ru

«Расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа. На этом отдалённом острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», — говорится в сообщении.

Также указывается, что техника, личный состав и материальные средства расчетов БРК «Бастион» были доставлены на островную зону большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

Кроме того, отмечается, что на острове Матуа подразделения материально-технического обеспечения флота развернули автономный военный городок и закончили в нем работы по благоустройству помещений, которые предназначены для круглогодичного несения службы и проживания личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», возглавлявший отряд Северного флота (СФ) ВМФ России в дальнем походе, 1 декабря прибыл в пункт постоянного базирования — город Североморск.