Луганск, , 09:09 — REGNUM В ноябре вооружённые формирования Украины (ВФУ) в нарушение Минских соглашений нанесли территории ЛНР максимальное с начала 2021 года количество повреждений и разрушений: режим прекращения огня нарушался 36 раз, пострадало шесть объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сказано в отчёте представительства ЛНР в СЦКК.

Повреждения ГБОУ ЛНР «Золотовская средняя общеобразовательная школа №4 имени Романа Салькова» Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе

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«За прошедший месяц трижды (15, 17 и 27 ноября) получила повреждения ГБОУ ЛНР «Золотовская средняя общеобразовательная школа №4 имени Романа Салькова» в н.п. Золотое-5 (Михайловка). Обстрелы происходили как в ночное, так и в дневное время. Учебный процесс останавливался, а дети и сотрудники учебного учреждения были эвакуированы. С начала года эта школа уже восемь раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ.

14 ноября 2021 г. в н.п. Ломоватка получила повреждения линия электропередач и газопровод среднего давления.

В н.п. Ломоватка получила повреждения линия электропередач и газопровод среднего давления Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе

17 ноября 2021 г. в н.п. Первомайск разрушено здание индустриально-педагогического техникума. 18 ноября 2021 г. в н.п. Золотое-5 получил повреждение остекления Первомайский психоневрологический диспансер», — сказано в отчёте.

В н.п. Первомайск разрушено здание индустриально-педагогического техникума Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе

Всего в ноябре 2021 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 40 обстрелов территории со стороны ВФУ. Артиллерию использовали 11 раз, взорвано 88 боеприпасов. Минометный огонь (установки 120 и 82 мм) по территории ЛНР открывали 11 раз, выпущено 104 боеприпаса. Помимо этого была взорвана одна противотанковая управляемая ракета. Также 17 раз стреляли из гранатомётов (70 боеприпасов), пять раз применялся крупнокалиберный пулемёт, трижды — стрелковое (снайперское оружие).

Наиболее высокой остается огневая активность на Первомайском направлении, а именно в районе н.п. Золотое-5 (Михайловка) и Молодежное, где зафиксировано 50% от всех нарушений режима прекращения огня.

Кроме того, не снижается интенсивность обстрелов на Стахановском и Славяносербском направлениях, где количество нарушений прекращения огня по 15% соответственно. Впервые за несколько месяцев зафиксированы обстрелы на Станично-Луганском направлении (10% от всего количества). Так, 29 ноября, во время работы КПВВ «Станица Луганская», вооруженные формирования Украины вели обстрел н.п. Николаевка, в результате которого получили повреждения жилые домостроения.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина стала чуть ни не ежедневно вести стрельбу по территориям ЛНР и ДНР, несмотря на то, что орудия крупного калибра запрещены по условиям Минских соглашений. Ранним утром 2 декабря мощному минометному и стрелковому обстрелу подвергся промышленный город Докучаевск в 30 км от Донецка.

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