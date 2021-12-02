Киев, 2 декабря, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский на прошедшей пресс-конференции «был жалок в своих попытках играть роль государя», написал в Facebook депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Меня просят прокомментировать пресс-конференцию президента. Если коротко, то президент был жалок в своих попытках играть роль государя. Плохая игра. Не его роль. Не его место. Провал. Позор. Забвение», — написал Кузьмин.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в ходе пресс-конференции Зеленский назвал «особями» украинских граждан, в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции.

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