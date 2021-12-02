Тбилиси, , 09:04 — REGNUM Врачи Национального совета по иммунизации Грузии считают, что следует отказаться от концепции бессрочных ковид-паспортов в стране. Об этом заявил на брифинге руководитель совета, медицинский директор Центральной детской больницы в Тбибиси Иване Чхаидзе.

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Он отметил, что совет выступает против того, что ковид-паспорта для тех, кто привился от COVID-19 или перенёс эту болезнь, действовали без ограничения срока. Врачи будут добиваться изменения этого подхода.

«Мы считаем, что шестимесячный период в указанном вопросе — это то, что сейчас необходимо Грузии», — сказал Чхаидзе.

Напомним, в Грузии с 1 декабря введены ковид-паспорта, которые также называют «зелёными». Без них запрещено посещать пункты общепита, спорткомплексы, торговые центры, кинотеатры, театры и гостинцы. В стране введены два типа ковид-паспортов: бессрочные для внутреннего пользования, а также те, которые потребуются для выезда за границу и будут действовать полгода.

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