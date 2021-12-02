Орел, , 09:03 — REGNUM «Тургеневский» дуб, который был повален ураганным ветром на территории музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» в Орловской области 30 ноября, сможет принять участие в конкурсе «Европейское дерево года». Решение предоставить такую возможность, несмотря на то, что дерево уничтожено, решили организаторы конкурса, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Поваленный «тургеневский» дуб Http://spasskoye-lutovinovo.ru/

Письмо в адрес организаторов конкурса направили сотрудники Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» — они сообщили о гибели дерева и попросили не исключать дуб из числа участников конкурса.

«Спасибо, что сообщили нам об этом! Это действительно ужасная новость! И как жаль ваш музей, ваш регион и всех людей, которые поклонялись этому впечатляющему дереву. Я бы рекомендовал продолжить европейский конкурс с этим деревом, так как важно также информировать общественность о важности ухода за старыми деревьями и их уникальности, а также уязвимости», — ответил координатора конкурса Йозеф Ярый.

Таким образом, «тургеневский» дуб будет участвовать в голосовании за звание «Европейского дерева года», которое будет организовано с 1 февраля по 1 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября сильный ветер повредил деревья и кустарники парковой аллее на территории усадьбы Спасское-Лутовиново. Но главной потерей стал 198-летний дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым. Отметим, что ранее дуб был внесён в Реестр старовозрастных деревьев, в 2021 году был признан главным деревом страны.