* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:03 — REGNUM Ряд жителей Герата критикуют непрофессиональные действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе, заявляя, что большинство из них несут службу на контрольно-пропускных пунктах, не зная военных уставов. Однако официальные лица администрации «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате говорят, что они организовали учебные курсы для своих сотрудников, и вскоре специалисты будут переведены на контрольно-пропускные пункты.

Саид Насер Рахмани, житель Герата, сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часто создавали ненужные контрольно-пропускные пункты, которые не улучшали ситуацию с безопасностью в провинции, а лишь создавали неудобства для граждан.

Рахмани добавил: «Военнослужащие Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны быть хорошо обучены, они должны изучить военные законы и даже этикет в общении с людьми. Сейчас они могут досматривать людей в любом виде или в любой одежде, и если кто-то не проявит должного внимания, они могут выстрелить или унизить его».

Этот житель Герата, который каждый день передвигается по городу, призывает чиновников из талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) администрации провинции разместить обученных солдат на контрольно-пропускных пунктах по всему городу.

Фарид Ахмад — еще один житель Герата, которая каждый день проезжает почти десять километров, чтобы добраться до работы, отметил, что в некоторых случаях непрофессионализм этих людей создавал ему помехи.

«Я прохожу от трех до пяти КПП «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) каждый день. Контрольно-пропускные пункты расположены очень близко друг к другу, они проверяют людей каждые несколько шагов, это непрофессионально и беспокоит», — сказал «8Собх» житель Герата.

Опасения высказываются жителями Герата после того, как доктор Амруддин Нури был застрелен на площади у кинотеатра Герата после того, как не заметил контрольно-пропускной пункт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хотя семья и официальные лица местной администрации, возглавляемой талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще не сделали четких заявлений об инциденте, действия солдат «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на контрольно-пропускных пунктах подверглись широкой критике. Ряд активистов гражданского общества в Герате раскритиковали обращение боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с людьми на КПП, заявив, что многим из них не хватает не только профессиональных военных знаний, но и навыков социального этикета.

Мохаммад Наим Гайюр, военный эксперт, хотя и не считает гибель мирных жителей на контрольно-пропускных пунктах и в ходе военных действий чем-то новым, подчеркивает, что недостаток знаний у солдат «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может привести к повторению подобных инцидентов.

«На блокпостах должны использоваться профессионалы, даже бывшие военнослужащие, — добавил Гаюр. — На контрольно-пропускных пунктах следует ставить задачу отличать террористов от обычных людей, чтобы мы больше не были свидетелями прискорбных инцидентов, таких, как смерть доктора Нури».

Вместе с тем, пресс-секретарь полицейского управления провинции Герат объявил, что для персонала проводится обучение в провинциальной полицейской академии. Махмуд Расули, пресс-секретарь провинциального полицейского управления, сказал, что предпринимаются усилия по внедрению форменной одежды и улучшению внешнего вида и профессиональной подготовки членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Прошло более трех месяцев с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли в свои руки управление страной. Ранее правительственные чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали, что они направят профессиональных военнослужащих на обеспечение безопасности и порядка в городах. Но многие несут службу на контрольно-пропускных пунктах и других военных объектах в городе в национальной одежде и шарфах, обернутых вокруг лица.