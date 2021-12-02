Петропавловск-Камчатский, 2 декабря, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском после вынужденного простоя восстановили поставку металлоконструкций и бетона на стройплощадку новой главной больницы — подрядчик вышел на показатели заливки железобетона в тысячу кубометров в месяц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Камчатского края Строительство больницы на Камчатке

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«На стройке работает около 300 человек, из них 50 человек — это инженерно-технический персонал. Также задействовано большое количество строительной техники и дорожных машин. За два месяца было залито 1,8 тыс. тонн железобетона, установлена 231 тонна металлоконструкций каркаса. Сейчас поставка строительных материалов конструкций восстановлена, мы постепенно входим в необходимые графики, но проблемы с портами Приморья продолжаются. Подрядчик заводит на объект дополнительный персонал и технику для освоения прибывшего материала, поэтому показатели начинают расти», — сказал министр строительства и жилищной политики Камчатского края Андрей Дегодьев.

Отмечается, что в начале 2022 года будут полностью выполнены работы по закрытию «теплого контура» палатного корпуса, начнутся отделочные работы и монтаж инженерных сетей как санитарного, так и медицинского назначений.

В первом квартале будущего года будут выполнены основные работы по корпусам, это позволит в летнее время начать работы по внутриплощадочным коммуникациям и начать работы по наружному благоустройству. Благодаря этому объект будет введён в эксплуатацию в установленные сроки.

По проекту новая краевая больница рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Площадь комплекса составляет 80 тыс. кв. метров, а общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составляет более 40 га. Строительство будет осуществляться в два этапа.

На первом этапе планируется ввод в эксплуатацию лечебного и палатного корпусов и необходимых инженерных сооружений, обеспечивающих возможность самостоятельного функционирования лечебного блока.

На втором этапе построят еще четыре больничных корпуса — поликлинический, палатный, патологоанатомический и корпус вспомогательных отделений.

В 2020 году на федеральном уровне был проведён анализ проекта Камчатской краевой больницы. Состав объектов и сооружений новой больницы признан достаточным и не требующим пересмотра проектной документации, стоимость строительства — соответствующей объектам-аналогам.

Как сообщало ИА REGNUM, Оренбуржье получит финансовую поддержку федерального центра в реализации проекта строительства областной инфекционной больницы на территории Оренбургского района. Распоряжение о выделении субсидии в 500 млн рублей подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.