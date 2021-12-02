Москва, 2 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. На сегодняшний день общее количество сделанных в мире прививок от COVID-19 превысило 8 млрд. Об этом 2 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на собственные расчеты, основанные на данных официальных заявлений властей и статистике СМИ.

(сс) Governo do Estado de São Paulo Вакцинация

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Уточняется, что, согласно полученным данным, на данный момент в мире использовано 8,03 млрд доз вакцин от коронавируса.

При этом отмечается, что в настоящее время пока не представляется возможным узнать, какое количество людей полностью вакцинировались от нового заболевания из-за того, что многие страны мира сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от COVID-19 и сделанных прививок.

В то же время, в ряде стран на сегодняшний день уже стартовала ревакцинация населения от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинироваться «Спутником Лайт» и назальной вакциной от коронавируса можно одновременно, без всякого вреда для здоровья.