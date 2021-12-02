Москва, , 08:58 — REGNUM Ужесточение порядка выдачи охотничьего билета — очень дельное и разумное предложение, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это ещё одна реальная мера по ограничению оборота оружия», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

По его словам, параллельно депутатами Госдумы совместно с Росгвардией дорабатываются и другие инициативы, направленные на то, чтобы оружие не оказалось в случайных и сомнительных руках.

«Постараемся успеть внести наш новый законопроект до конца осенней сессии. Слишком дорогая ставка стоит на кону — человеческие жизни», — отметил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Государственную думу поправки по изменению порядка получения статуса охотника.

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