Москва, 2 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Ужесточение порядка выдачи охотничьего билета — очень дельное и разумное предложение, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Это ещё одна реальная мера по ограничению оборота оружия», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

По его словам, параллельно депутатами Госдумы совместно с Росгвардией дорабатываются и другие инициативы, направленные на то, чтобы оружие не оказалось в случайных и сомнительных руках.

«Постараемся успеть внести наш новый законопроект до конца осенней сессии. Слишком дорогая ставка стоит на кону — человеческие жизни», — отметил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Государственную думу поправки по изменению порядка получения статуса охотника.