Сеул, 2 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. С января по ноябрь 2021 года экспорт морепродуктов из Южной Кореи составил $2,53 млрд, на 21,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства морских дел и рыболовства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный промысел

Согласно опубликованным данным, данный показатель является самым высоким за всё время ведения статистики.

Известно, что с 2015 года, когда экспорт морепродуктов составил лишь $1,9 млрд, показатель непрерывно увеличивался в среднем на 7,5%. Однако в 2020 году экспорт упал из-за сокращения уровня потребления после вспышки коронавируса.

В министерстве отметили, что нынешний рост показателя связан с активным усилиям отечественных компаний-экспортёров и поддержке правительства на фоне благоприятных внешних условий в связи с восстановлением мировой экономики.

В сентябре прошлого года министерство морских дел и рыболовства запустило онлайн-платформу поддержки экспорта, на которой была представлена продукция порядка 200 малых и средних предприятий. Помимо этого свою роль также сыграли регулярные онлайн-ярмарки и видеоконференции.