Якутск, 2 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Якутии по нацпроекту «Культура» обновлена материально-техническая база в школах искусств в Мирном, Зырянке, Амге, Бердигестяхе, Покровске, Ытык-Кюеле, Верхневилюйске, Батагае и Жатае. На приобретение новых музыкальных инструментов для этих учреждений потратили более 50 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе правительства республики.

stevepb Фортепиано

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Школа искусств Жатая получила три фортепиано фирмы «Амедеус», саксофоны, флейты, балалайки, хоровые станки, учебную литературу и музыкальную аппаратуру. Это первое такое масштабное обновление оборудования в учреждении.

«Мы послушали звучание инструментов, оценили звучание рояля. Уверена, что теперь благодаря новым инструментам дети Жатайской школы искусств смогут достигать новых уровней профессионального мастерства», —отметила заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина.

По словам директора школы Оксаны Пресняковой, износ музыкальных инструментов составлял уже почти 80%. Школа остро нуждалась в саксофоне и обновлении музыкальной литературы.

«Половине культурно-досуговых учреждений на селе по-прежнему нужен капремонт и более оснащенная, современная материально-техническая база. Эксперты Народного фронта направили … предложения по совершенствованию работы культурных учреждений в сельской местности. Чтобы выполнить майский «суперуказ» президента, важно охватить как можно большее число объектов, предусмотреть различные механизмы финансовой поддержки», — отмечала член Центрального штаба ОНФ, руководитель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.

Как сообщало ИА REGNUM, школа искусств в городе Дальнереченск Приморского края получила по нацпроекту «Культура» новые музыкальные инструменты, мебель и оборудование.