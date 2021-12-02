Школы искусств Якутии получили новые музыкальные инструменты
Якутск, 2 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Якутии по нацпроекту «Культура» обновлена материально-техническая база в школах искусств в Мирном, Зырянке, Амге, Бердигестяхе, Покровске, Ытык-Кюеле, Верхневилюйске, Батагае и Жатае. На приобретение новых музыкальных инструментов для этих учреждений потратили более 50 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе правительства республики.
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Школа искусств Жатая получила три фортепиано фирмы «Амедеус», саксофоны, флейты, балалайки, хоровые станки, учебную литературу и музыкальную аппаратуру. Это первое такое масштабное обновление оборудования в учреждении.
По словам директора школы Оксаны Пресняковой, износ музыкальных инструментов составлял уже почти 80%. Школа остро нуждалась в саксофоне и обновлении музыкальной литературы.
Как сообщало ИА REGNUM, школа искусств в городе Дальнереченск Приморского края получила по нацпроекту «Культура» новые музыкальные инструменты, мебель и оборудование.