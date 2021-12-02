Горно-Алтайск, 2 декабря, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Республике Алтай по итогам третьего квартала 2021 года составил 10,4%. Более 40% безработных — это граждане в возрасте от 40 до 69 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

Три четверти безработных проживают в сёлах, две трети из них составляют мужчины. Более половины из них в состоянии поиска работы находились менее шести месяцев.

«В численности безработных 6,7% занимали лица, не имеющие опыта трудовой деятельности. Из числа безработных, имеющих опыт работы, 19,3% оставили прежнее место работы в связи с высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией предприятия, по собственному желанию — 29,6%», — отметили в службе статистики.

Добавим, что всего в республике насчитывается более 95 тыс. трудоспособных граждан, что на 6,5 тыс. меньше аналогичного периода прошлого года, или 43% от общей численности населения.