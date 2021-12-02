* Талибан — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:57 — REGNUM Исполняющий обязанности министра по делам беженцев движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что в Афганистане установлена исламская система правления, добавив, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не допустит распада страны.

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», исполняющий обязанности главы министра «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по делам беженцев Халил-ур-Рахман Хаккани на встрече в городе Файзабад провинции Бадахшан заявил, что на протяжении последних 20 лет шла война за «безопасность, господство исламской системы и искоренение коррупции и лицемерия».

Он сказал, что целью его визита в Бадахшан было расследование тяжелого положения перемещенных лиц, бедных семей и репатриантов, а также поиск помощи и крова для них, и призвал членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воздерживаться от создания полевых судов и передавать рассмотрение дел в обычные суды.

Согласно заявлению министерства по делам беженцев движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Хаккани также заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволит «любому человеку или группе лиц раздробить Афганистан».