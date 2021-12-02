Токио, , 08:56 — REGNUM Японская конфедерация профсоюзов (Rengo), объединяющая более 6,8 млн трудящихся, входящих в 57 отраслевых союзов, рассчитывает на переговорах с бизнесом весной 2022 года добиться повышения зарплат в среднем на 4%. Об этом говорится в распространённых 2 декабря решениях центрального комитета конфедерации.

Профсоюз

Правительство Японии в целом солидарно с этими требованиями профсоюзов, поскольку считает повышение зарплат необходимым условием для оживления потребительского спроса, что должно способствовать улучшению экономической ситуации в стране в условиях пандемии коронавируса.

Руководство Федерации японского бизнеса (Keidanren), ведущего объединения крупного капитала страны, также позитивно относится к такой перспективе. Особенно после того, как в ноябре премьер-министр Фумио Кисида официально рекомендовал весной повысить более чем на 3% зарплаты работникам тех компаний, чьи доходы превысили предпандемийный уровень.

Напомним, что по данным на 2020 год, средняя месячная зарплата сотрудника частной японской компании составляла 307,7 тыс. иен или более $2700.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о намеченном на январь 2022 года повышении размера минимальной заработной платы в стране на 22%.

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