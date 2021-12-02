Ульяновск, , 08:54 — REGNUM В Ульяновской области произошла ещё одна крупная коммунальная авария, на этот раз — в Димитровграде, где без холодной воды оставались 7,5 тыс. жителей. Об этом сообщает управление МЧС.

Информация о происшествии передана в оперативные органы 1 декабря в 20:30. Сообщалось, что в Димитровграде на улице Московской произошёл порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 250 миллиметров.

По данным спасателей, в результате без холодной воды остались 30 многоквартирных домов, где проживает 7531 человек, в том числе 2232 ребёнка.

Водоснабжение восстановили в 22:10. На месте происшествия работала бригада от ООО «Ульяновскоблводоканал».

Как сообщало ИА REGNUM, это не первая коммунальная авария в Димитровграде с началом отопительного сезона. 21 ноября из-за прорыва трубы без водоснабжения оказались 3270 жителей. Напомним, что 23 ноября прорвало трубу холодного водоснабжения на улице Карла Маркса в Ульяновске, а 19 ноября в ульяновском посёлке Вырыпаевка из-за аварии на сетях без воды оставались 5280 человек.