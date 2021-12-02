Ростов-на-Дону, 2 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. За год своего существования ЦУРРостовскойобласти обработал более 220тысячжалоб от населения. Люди чаще обращались к сотрудникам по вопросам вакцинации от коронавируса, состояния дороги, благоустройства, ЖКХ и работы общественного транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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«ЦУР включился в диалог между жителями Дона и органами власти, чтобы решение задач проходило без лишней бюрократии. Ежедневно и еженедельно центр готовит аналитические отчеты о том, что волнует жителей. На основе цифровых технологий формируется «Тепловая карта», которая дает возможность видеть объективную картину в режиме реального времени», — напомнил заместитель донского губернатора Артём Хохлов.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области были созданы также муниципальные центры управления в Шахтах, Новочеркасске, Таганроге, Ростове-на-Дону и Волгодонске.