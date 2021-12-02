Ставрополь, 2 декабря 2021, 08:52 — REGNUM И. о. министра промышленности Карачаево-Черкесии Хизир Борануков, задержанный 30 ноября в Ставропольском крае, будет находиться под стражей до 29 декабря 2021 года. Такое решение принял Промышленный районный суд города Ставрополя.

Арест
Арест
Ashely Moreno

По данным СМИ, Боранукова задержали за нарушение подписки о невыезде. Эту меру пресечения для него избрал суд в связи с расследованием уголовного дела о хищениях в компании «Газпром газораспределение Ставрополь», где он работал в период с 2010 по 2019 год, пройдя путь от инженера отдела до начальника управления капитального строительства.

В октябре 2021 года Боранукова назначили исполняющим обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии. Он ежедневно ездил на работу в город Черкесск из Ставрополя, чем нарушал меру пресечения в виде подписки о невыезде

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