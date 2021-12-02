Ставрополь, , 08:52 — REGNUM И. о. министра промышленности Карачаево-Черкесии Хизир Борануков, задержанный 30 ноября в Ставропольском крае, будет находиться под стражей до 29 декабря 2021 года. Такое решение принял Промышленный районный суд города Ставрополя.

Арест Ashely Moreno

По данным СМИ, Боранукова задержали за нарушение подписки о невыезде. Эту меру пресечения для него избрал суд в связи с расследованием уголовного дела о хищениях в компании «Газпром газораспределение Ставрополь», где он работал в период с 2010 по 2019 год, пройдя путь от инженера отдела до начальника управления капитального строительства.

В октябре 2021 года Боранукова назначили исполняющим обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии. Он ежедневно ездил на работу в город Черкесск из Ставрополя, чем нарушал меру пресечения в виде подписки о невыезде

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