Варшава, 2 декабря, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Спикер польского Сейма Эльжбета Витек во время своего выступления на заседании депутатов ведомства выразила удовлетворение по поводу развития и углубления отношений между парламентами Польши и Турции. Об этом 2 декабря сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Турция является стратегическим партнером Польши в регионе и НАТО. Мы высоко ценим сотрудничество с Анкарой в области евроатлантической безопасности», — подчеркнула спикер.

Она добавила, что «Польша и Турция также эффективно сотрудничают в борьбе с международным терроризмом и гибридными атаками, направленными против безопасности границ НАТО и ЕС».

Напомним, на днях в Варшаве состоялась встреча спикера польского Сейма Эльжбеты Витек с председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом.