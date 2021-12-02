Пермь, , 08:50 — REGNUM В Перми ускорят передачу памятника воину-освободителю и прилегающего к нему мемориального комплекса, а также музея артиллерии в краевую собственность. Такое поручение своим подчиненным дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Памятник воину-освободителю в Перми Permkrai.ru/Игорь Синицын

Минимущества Прикамья уже сформировало необходимый пакет документов для завершения передачи памятников на баланс региона. «Прошу руководителей всех профильных ведомств держать вопрос на личном контроле, тянуть с этим решением недопустимо», — распорядился Махонин.

После перехода монумента с комплексом и музея в региональную собственность ответственность за сохранение и реставрацию объектов берут на себя краевые власти.

Мемориальный комплекс посвящен рабочим Мотовилихинских заводов, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он был открыт в мае 1985 года к 40-летию со Дня Победы. Его ансамбль включает бронзовую скульптуру воина-освободителя со знаменем в левой руке и автоматом — в правой на постаменте высотой около 15 метров, две гаубицы, произведенные на заводе, и стену памяти с именами 1250 работников предприятия, погибших на фронте и пропавших без вести. Список героев сопровождают слова маршала Советского Союза Георгия Жукова: «Ваши грозные пушки сыграли решающую роль в разгроме гитлеровской Германии и победоносном окончании войны».

Стоит отметить, на территории Прикамья числится свыше 1,1 тыс. мемориалов, обелисков, стел, плит и других объектов, посвященных героям Великой Отечественной войны.