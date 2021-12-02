Нью-Йорк, США, , 08:50 — REGNUM Назначенные предыдущими властями постпреды Афганистана и Мьянмы при ООН будут далее выполнять свои функции до момента, когда комитет по проверке полномочий всемирной организации (решает вопросы аккредитации) примет решение по этому вопросу. Об этом 2 декабря рассказал журналистам заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Постпреды будут продолжать выполнять свои функции до решения комитета. Решение комитета отложено. Решение (относительно сроков) не принято», — сказал он.

Кроме того, Кузьмин подтвердил, что кандидатура на пост постпреда Афганистана, которую предложило движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), была рассмотрена.

«Да, рассматривалось. Рассматривались сообщения, которые направлялись нынешними властями Мьянмы, а также талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По итогам обсуждения было принято решение отложить дальнейшее рассмотрение. Фактически, да (комитет ничего не рекомендует Генеральной ассамблее ООН)», — пояснил постпред РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Комитета по проверке полномочий ООН Анна-Карин Энестрем заявила, что текущий дипломатический статус в отношении представительства Афганистана и Мьянмы в Организации Объединённых Наций останется без изменений.