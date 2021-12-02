Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Назначенные предыдущими властями постпреды Афганистана и Мьянмы при ООН будут далее выполнять свои функции до момента, когда комитет по проверке полномочий всемирной организации (решает вопросы аккредитации) примет решение по этому вопросу. Об этом 2 декабря рассказал журналистам заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Постпреды будут продолжать выполнять свои функции до решения комитета. Решение комитета отложено. Решение (относительно сроков) не принято», — сказал он.

Кроме того, Кузьмин подтвердил, что кандидатура на пост постпреда Афганистана, которую предложило движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), была рассмотрена.

«Да, рассматривалось. Рассматривались сообщения, которые направлялись нынешними властями Мьянмы, а также талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По итогам обсуждения было принято решение отложить дальнейшее рассмотрение. Фактически, да (комитет ничего не рекомендует Генеральной ассамблее ООН)», — пояснил постпред РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Комитета по проверке полномочий ООН Анна-Карин Энестрем заявила, что текущий дипломатический статус в отношении представительства Афганистана и Мьянмы в Организации Объединённых Наций останется без изменений.