Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Власти США рассматривают пропаганду нацизма как «проявление свободы выражения мнения», Россия выступает решительно против такого подхода. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, его слова приведены на странице дипмиссии в Facebook.

Анатолий Антонов Mil.ru

В соцсети опубликован комментарий Антонова по ситуации с распространением неонацизма в США, об этом идёт речь в последнем докладе российского МИД о борьбе с героизацией нацизма. По словам дипломата, американской администрации следует решать внутренние проблемы, связанные с расовой дискриминацией и распространением неонацизма, а не искать вовне «врагов» и делить государства на «демократические» и «не очень».

«Хочется надеяться, что здравый смысл всё-таки возобладает и Вашингтон перестанет рассматривать пропаганду нацизма как «проявление свободы выражения мнения», — подчеркнул Антонов.

Он отметил, что число преступлений на почве расовой ненависти в США увеличивается, на сегодняшний день, по подсчётам экспертов, в стране действуют более 800 экстремистских группировок. В ряде штатов установлены памятники нацистским преступникам, нацисты и их приспешники восхваляются в стране.

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