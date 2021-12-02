Кишинёв, , 08:46 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду может отправить действующее правительство республики в отставку уже весной 2022 года, чтобы дистанцироваться от него. Об этом на телеканале N4 заявил бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику.

Ион Кику Presedinte.md

«Всё правительство провалилось, и, вероятно, весной оно будет отправлено в отставку. Все они потерпели неудачу», — сказал Кику.

Он указал на то, что в ходе встречи с гражданами в Единце Санду задали вопрос о повышении её зарплаты, которое минфин заложил в проект бюджета на 2022 год. Президент сказала, что не знает об этом, хотя тему обсуждают почти месяц.

«Она будет отмежёвываться от того, что правительство сделало неправильно», — заявил экс-премьер-министр.

Напомним, правительство Молдавии начало работать в августе. Среди непопулярных предложений правительства: повышение пенсионного возраста и повышение зарплаты руководству страны при снижении затрат на образование. Также прозападное правительство не смогло договориться с Россией о сохранении низких цен на газ, что привело к росту цен в республике на услуги ЖКХ.

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