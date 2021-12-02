Симферополь, , 08:45 — REGNUM Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым станет финальной точкой в вопросе признания Минском российского статуса полуострова. Об этом заявил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

Аналитический доклад «Белоруссия и Крым: пора признать реальность» © ИА REGNUM

«Крым Беларусью де-факто признан еще в 2014 году, теперь осталось поставить финальную точку. И это будет сделано в момент визита Александра Григорьевича в Крым», — сказал Чегринец РИА Новости.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году официальный Минск неоднократно заявлял о признании полуострова фактически в составе России, а юридически — в составе Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября Лукашенко в интервью международному информационному агентству «Россия сегодня» заявил, что «Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским».

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