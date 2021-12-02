Кабанский район, Бурятия, 2 декабря, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В частном пансионате по уходу за больными в Кабанском районе Бурятии задушили постояльца. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 32-летнего потерпевшего с травмами головы и шеи нашли днём 28 ноября.

Цитата из к/ф «Пролетая над гнездом кукушки». реж Милош Форман. 1975. США Вечеринка в сумасшедшем доме

По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина, проживавший в соседней комнате. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве. Как отмечается, оба — обвиняемый и потерпевший, страдали психическими заболеваниями и получали в пансионате лечение.

«28 ноября в коридоре он напал на другого постояльца, избил его кулаками, а затем задушил. Возможной причиной ссоры между мужчинами мог стать спор из-за личных вещей, так как в момент задержания на обвиняемом находилась кофта покойного, которую, вероятно, он надел по ошибке», — отметили в ведомстве.

Давать показания задержанный отказался. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и назначения экспертизы по поводу его вменяемости.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне этого происшествия в Закаменском районе произошло аналогичное преступление в комплексном центре социального обслуживания населения.

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