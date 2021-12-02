Ульяновск, , 08:43 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска на одном из перекрёстков украли светофор. Подозреваемые сослались то, что светофор лежал на обочине, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Красный сигнал светофора и дорожные знаки Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы от администрации Ульяновска 30 ноября. Выяснилось, что на одном из перекрёстков в Заволжском районе украли светофор.

В ходе расследования полицейские вышли на двух подозреваемых — 21-летнего парня и его 18-летнего безработного приятеля. В ведомстве отмечают, что злоумышленники признались в преступлении, пояснив, что проезжали по улице и заметили лежавший на обочине дороги светофор, который загрузили в машину и увезли домой.

В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске задержали подозреваемого в краже металла с теплотрассы. До этого в Карсунском районе похитил металлические трубы с территории неработающих очистных сооружений.

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