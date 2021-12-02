Пермь, 2 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Пермском крае за девять месяцев 2021 года от алкогольного отравления пострадали 196 человек, из них 118 умерли. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, в регионе отмечено снижение числа алкогольных отравлений. Так, за поседение пять лет количество отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось в 2,8 раза, в том числе со смертельным исходом в 2,9 раза.

В январе-сентябре 2021 года специалисты Роспотребнадзора проверили 150 объектов, торгующих алкоголем и непищевым спиртосодержащем товаром. Выявлены нарушения на 742 тыс. рублей штрафов. Из оборота изъято шесть партий некачественной алкогольной продукции и две партии спиртсодержащей непищевой продукции.