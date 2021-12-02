Ростов-на-Дону, , 08:39 — REGNUM Водоканал Ростова-на-Дону, оказавшийся в последнее время в эпицентре скандалов в связи с назначением нового руководителя, продолжает работу в штатном режиме. Городским властям удалось добиться смены директора ресурсоснабжающего предприятия. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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«В последнее время горожане жаловались на качество воды, а само предприятие сотрясали скандалы. За последние полтора года в акционерном обществе сменилось четыре директора. Два руководителя стали фигурантами уголовных дел по тяжким статьям. Топ-менеджеры выписывали себе необоснованные многомиллионные премии», — пояснил глава администрации Ростова-на-Дону вInstagram.

Логвиненко уточнил, что на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение досрочно прекратить полномочия прежнего совета директоров водоканала.Генеральным директором был избранМихаил Поркшеев, о чём свидетельствует запись в едином государственном реестре юридических лиц. В обновлённый состав совета директоров вошли представители муниципальной администрации.

ИА REGNUM напоминает, что водоканал Ростова-на-Дону в октябре возглавил Дмитрий Кубрак. После назначения нового руководителя он пожаловался на рейдерский захват предприятия и отказался покидать рабочий кабинет. Противостояние длилось на протяжении нескольких дней.

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