Сеул, , 08:36 — REGNUM Продажи автомобилей в Южной Корее упали на 15% в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 2 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на отраслевые данные.

Hyundai Santa Fe Black&Brown Hyundai

Пять южнокорейских автопроизводителей (Hyundai, Kia, GM Korea, Renault Samsung и SsangYong) продали в ноябре 573 758 автомобилей по сравнению с 674 725 автомобилями, проданными за аналогичный период в 2020 году.

Продажи на внутреннем рынке упали на 14%, до 123 136 единиц, а за рубежом — на 15%, до 450 622 единиц.

Снижение продаж обусловлено нехваткой чипов и ростом числа случаев заражения коронавирусом.

С января по ноябрь 2021 года общий объем продаж пяти автокомпаний Южной Кореи вырос на 4,1%, до 6,54 млн единиц.

В частности, продажи на внутреннем рынке упали на 12%, до 1,3 млн единиц, за рубежом, напротив, выросли на 8,9%, до 5,24 млн.