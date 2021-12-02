Вашингтон, , 08:46 — REGNUM России следует отвести свои войска от границы с Украиной, этот призыв намерен адресовать Москве госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящих переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. С таким заявлением Блинкен выступил на пресс-конференции.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

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Блинкен полагает, что именно Россия ответственна за пробуксовку Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Минские соглашения — это дипломатический путь разрешения ситуации на Украине, но «Россия не сдерживает своих обещаний», и потому договорённости не выполняются.

«Мы призываем Россию следовать этому пути. Отвести военных от границы», — заявил Блинкен и добавил, что поговорит об этом с Лавровым.

Также следует возобновить перемирие, установленное летом 2020 года, прекратить дестабилизирующие и провокационные действия, отметил глава Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина и страны Запада в последнее время заявляют о якобы усиливающихся «агрессивных действиях» России вблизи украинских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска перемещаются по территории своей страны, никакой угрозы другим государствам нет. При этом Украина направила в Донбасс более 120 тыс. военных — половину личного состава своих вооружённых сил.

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