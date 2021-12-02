Владивосток, 2 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Уссурийский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего войсковой части 46 102 Алексея Коноваленко в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного военного СУ СК РФ.

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Предварительным следствием установлено, что в апреле 2020 года начальник продовольственной службы войсковой части Бикинского гарнизона майор Коноваленко, используя свое должностное положение, похитил 4291 комплект индивидуального рациона питания на сумму 2 млн 746 тыс. 803 рубля.

«Приговором Уссурийского гарнизонного военного суда Коноваленко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии общего режима и воинского звания «майор», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, труп солдата-срочника Сергея Сафонова найден в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области. По другой версии, труп был найден в туалете воинской части.